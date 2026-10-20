رئيس معهد التخطيط: الحكومة ستطرح برنامج المرحلة المقبلة حتى 2030

قال الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، إن منتدى مصر 2026 يأتي في "توقيت هام جدًا"، لا سيما أن المرحلة الحالية بالغة الأهمية وشديدة التغير والتطور، وتتخللها تطورات عالمية وإقليمية وجيوسياسية كثيرة ومتلاحقة ذات انعكاسات كبيرة على مجمل الاقتصاد العالمي والإقليمي ومصر بشكل عام.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لـ "إكسترا نيوز" أن المنتدى مهم في توقيته لتحديد خطوات المرحلة المقبلة وكيفية العمل فيها، وتحديد الأولويات خلال المرحلة القادمة.

وأشار إلى أن الترتيب الخاص بالمنتدى "مناسب وجيد جدًا"، معربا عن أمله في أن يكون له انعكاس إيجابي.

وأوضح أن الاستماع لآراء المواطنين والخبراء والمتخصصين والمهمومين بقضايا الاقتصاد ومجمل قضايا التنمية في مصر يمثل أمرا "مهمًا جدًا"، معربا عن اعتقاده بأن المنتدى سيساعد في ذلك بشكل كبير، وسيسهم في "بلورة أفكار وبرنامج عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة" لتكون أكثر استجابة لاحتياجات المواطن ولتحسين مستوى معيشته.

وبشأن رؤية 2030 التي يعمل عليها نخبة من المفكرين في الجانب الاقتصادي بمعهد التخطيط القومي، والحوار الدائر حولها بالمنتدى، أشار إلى أن الحكومة "ستطرح برنامج المرحلة المقبلة حتى 2030 في إطار رؤية مصر 2030 المحدثة"، مشددا أن الرؤية المستقبلية "هامة جدًا".

وأشار إلى أهمية تبني برنامج لـ "تسريع وتيرة العمل خلال الفترة المقبلة"؛ حتى تتمكن الدولة من "سد الفجوات التي قد تكون موجودة بسبب الظروف الكثيرة التي حدثت خلال السنوات الماضية بحلول عام 2030".