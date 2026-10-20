قال الإعلامي محمد علي خير، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شدد خلال افتتاح "منتدى مصر 2026" على أهمية العمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأضاف خلال برنامجه "المصري أفندي" المذاع عبر "الشمس" أن الأسئلة الشاغلة للمواطن حول غلاء الأسعار وموعد زيادة المرتبات تمثل الحوار الدائر بين المواطنين في الأماكن العامة والوسائط المختلفة، مؤكدا أن الغلاء بات الحديث المشترك طوال السنوات الست الماضية.

وأشار إلى أن الحديث في المنتدى ينبغي ألا يقتصر على الحد الأدنى للأجور، الذي تلتزم به الحكومة للمعينين الجدد، ولكن يتطلب "إعادة هيكلة للأجور"، مستنكرًا أن يتقاضى موظف مضى عليه 15 عامًا في مؤسسته 11 ألف جنيه، بينما يتقاضى المعين الجديد بعمر 24 عاما 8 آلاف جنيه بفرق لا يتجاوز 3 آلاف جنيه.

ورأى أن "ما يحدث في القطاع الخاص بنسبة 80% إلى 85% ظلم بيّن للعامل في القطاع الخاص"، لعدم حصوله على الحد الأدنى للأجور وتقاضيه أجرًا "غير عادل" مع ساعات عمل تصل إلى 12 ساعة، ويوم إجازة واحد أو بدون إجازات، مشددا أنها "أقرب إلى السخرة".

وشدد على أهمية مناقشة ملف المعاشات و" وضع حد أدنى آدمي لها"، مؤكدا عدم جواز استمرار المعاشات عند مستويات 1700 و2000 و2500 و3000 و3500 جنيه.

وطالب بالاستعانة بالخبراء لإيجاد حلول تضمن "آدمية المعاشات" بحضور أصحاب المعاشات في جلسات المنتدى، قائلا: "هناك تدن حاد للأجور في مصر، ولا ينبغي أن يستمر هذا التدني لأنه يصنع مشكلات اجتماعية خطيرة، ويؤدي إلى مشكلات نفسية أكثر خطورة، ويهدد الاستقرار بين طبقات المجتمع".

ودعا إلى فتح هذه الملفات في "منتدى مصر 2026" والخروج بحلول وتنفيذها لـ "إعطاء المواطن الأمل في الغد".

وتابع: "من الجميل أن نقول الحد الأدنى للأجور غير آدمي، ولكن الحل رفع الحد الأدنى للأجور إلى 10 أو 12000، والفعل متى سننفذ؟ وأحزن عندما أجد من يشجع المستثمر الأجنبي فيقول له: تعال إلى مصر العمالة عندنا رخيصة، ، لا تبع ابن بلدك برخص وتقول: 150 دولارا في الشهر! الـ 150 دولارا هذه ثمن ساندوتش أي كلام، وفنجان قهوة في أي بلد أوروبي".

وأكد أن رفع دخل المواطن ومستواه الاجتماعي يرتقي بمستواه الثقافي والمعرفي وينعكس على تعليم أبنائه، بدلا من البحث بعد اليوم الخامس من الشهر عن تدبير الـ 25 يوما المتبقية.