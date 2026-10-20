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نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

ففي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنًا ونجله من مخيم الدهيشة جنوب المدينة.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وداهمت عدة منازل تعود لعائلة دراغمة، وفتشتها، ومن ثم اعتقلت المواطن علاء ضراغمة (47 عامًا)، ونجله أحمد.

وفي السياق، اقتحمت القوات مدينتي بيت لحم، وبيت جالا، وبلدات الدوحة والخضر، ومخيمي عايدة، والعزة.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين من بلدتي قباطية وكفر دان في المدينة.



وذكر نادي الأسير، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين تامر عبد الغني سباعنة، ومحمد أحمد أبو معلا، والشاب عدي عصام جوابرة، عقب مداهمة منازلهم في بلدة قباطية.



وفي بلدة كفر دان، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد الزغيبي، عقب مداهمة منزله، وتكسير محتوياته.



كما اعتقلت المواطن حسين يحيى نعيرات من بلدة ميثلون جنوب جنين، أثناء سفره عبر معبر الكرامة.

وفي مدينة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة "واد جحيش" في بلدة السموع جنوبي المدينة.

وأما في نابلس، فاعتقلت قوات الاحتلال مواطنًا خلال اقتحامها المدينة ومداهمة عدة منازل.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة، وداهمت عددًا من المنازل في البلدة القديمة، وفتشتها، قبل أن تعتقل المواطن محمد مأمون استيتة.

وفي سلفيت، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة وداهمت بناية سكنية، كما اقتحمت بلدة بروقين غرب المحافظة.

وفي غضون ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جيوس شمال شرقي قلقيلية، وداهمت منزلًا في حي كفر سابا.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة أسرى محررين، بعد مداهمة منازلهم، في ضاحية ذنابة شرقي المدينة، وبلدة دير الغصون شمالًا.

وذكرت مصادر محلية، أن القوات اعتقلت كلًا من: رائد محمد قوزح (55 عامًا)، وسامر عياط (42 عامًا) من ضاحية ذنابة، وأسامة عطوة وأحمد وهدان من بلدة دير الغصون.