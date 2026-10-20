فانس يمتنع عن تأييد نتنياهو ويركز على الانتخابات الأمريكية

امتنع نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، يوم الاثنين، عن تأييد إعادة انتخاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، وذلك بعد يوم من إعلان الرئيس دونالد ترامب تأييده للزعيم الإسرائيلي الذي يواجه ضغوطا كبيرة.

وقال فانس خلال مقابلة مع الصحفي مارك هالبيرين: "الرئيس يتمتع بأقوى تأييد في التاريخ السياسي الأمريكي أو الدولي".

وقال فانس، أثناء توجهه يوم الاثنين للمشاركة في حملة انتخابية لدعم المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ عن ولاية نورث كارولاينا مايكل واثلي: "أنا أؤيد المرشحين الأمريكيين، وهذا ما أركز عليه في انتخابات التجديد النصفي. لذلك، لن أتدخل في الانتخابات الإسرائيلية".

وسبق لفانس أن شارك في حملة انتخابية لدعم زعيم أجنبي، إذ ساند رئيس الوزراء المجري آنذاك فيكتور أوربان في الربيع الماضي، قبل أن يخسر حزب الزعيم اليميني الانتخابات البرلمانية في المجر.

ويأتي إحجام فانس عن اتخاذ موقف مستقل عن ترامب بشأن نتنياهو في وقت بالغ الحساسية بالنسبة إلى الأمريكيين اليهود والتحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل. وتصاعدت المخاوف بشأن معاداة السامية عبر مختلف الأطياف السياسية مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي.

وحرص الجمهوريون على تصوير الديمقراطيين، ولا سيما المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ عن ولاية ميشيجان عبد الرحمن السيد، باعتبارهم معادين لليهود وإسرائيل، في وقت يواجهون فيه انقسامات داخلية في صفوفهم.

ويواجه فانس تشكيكا من جمهوريين يهود بشأن مدى التزامه تجاه الأمريكيين اليهود والتحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل.