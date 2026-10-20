استشهاد فلسطيني وزوجته في قصف إسرائيلي غربي غزة

استشهد فلسطيني وزوجته، فجر اليوم الثلاثاء، جراء قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية غربي مدينة غزة.

وأفاد المركز الفلسطيني للإعلام اليوم بـ "استشهاد رجل وزوجته إثر استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية في محيط مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، ما أدى إلى اندلاع النيران فيها"، مشيرا إلى "إصابة رجل وسيدة بنيران قوات الاحتلال في منطقة الإقليمي بمواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة".

وقصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية من مدينة غزة، ولا سيما المناطق الشرقية من حي التفاح، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الآليات العسكرية الإسرائيلية باتجاه المنطقة.

وفي جنوب قطاع غزة، نفذ الجيش الإسرائيلي عمليتي نسف ضخمتين شرقي مدينة خان يونس وجنوبها، وسط استمرار العمليات العسكرية في مناطق متفرقة من القطاع، كما شهدت مياه بحر مدينة غزة إطلاق نار مكثفًا من الزوارق الحربية الإسرائيلية.