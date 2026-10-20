وسائل إعلام إيرانية: استدعاء السفير الألماني على خلفية قضية تجسس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استدعت إيران السفير الألماني أكسل ديتمان، الاثنين، للاحتجاج على ما وصفته بأنه "نهج ازدرائي" يتبعه بعض المسؤولين الألمان تجاه البلاد، وفقا لما أوردته وسائل إعلام إيرانية رسمية.

وذكرت هيئة الإذاعة الإيرانية الرسمية "برس تي في" أن المسؤول بوزارة الخارجية علي رضا يوسفي استدعى الدبلوماسي الألماني إلى مكتبه لنقل "احتجاج طهران الشديد".

واتهم يوسفي بعض المؤسسات في ألمانيا بتوجيه اتهامات إلى إيران بهدف التستر على دعم برلين للحرب الأمريكية الإسرائيلية على بلاده.

وجاءت الخطوة بعد ساعات فقط من استدعاء ألمانيا السفير الإيراني، عقب إدانة رجلين بالتجسس لصالح طهران والتخطيط لشن هجمات في ألمانيا.

وأصدرت محكمة في هامبورج، يوم الخميس الماضي، حكما بسجن الرجلين /54 و43 عاما/ لمدة ثماني سنوات ونصف السنة وأربع سنوات ونصف السنة، على التوالي.

وخلصت المحكمة إلى أن الرجلين تجسسا، لصالح إيران، على كل من جوزيف شوستر، رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، وفولكر بيك، رئيس الجمعية الألمانية الإسرائيلية.

واستدعت إيران أيضا السفير الأيرلندي لدى طهران، أيدان كرونين، للاحتجاج على سلسلة من الاتهامات التي وصفتها بأنها "لا أساس لها" ضد البلاد. وتتولى أيرلندا حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

وألقى يوسفي باللوم في الأوضاع الراهنة في غرب آسيا والخليج على "السياسات غير المسؤولة" للاتحاد الأوروبي.