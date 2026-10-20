حظي النجم المصري محمد صلاح بإشادة واسعة في الصحافة التركية، بعد مساهمته في فوز طرابزون سبور على بشكتاش بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري التركي الممتاز، بعدما سجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 71، ليواصل تألقه في المواجهات الكبرى وينفرد بصدارة ترتيب هدافي المسابقة.

واختارت صحيفة «فوتوماك» عنوان «عاصفة صلاح» للحديث عن المباراة، مسلطة الضوء على هدف النجم المصري الذي عزز تقدم طرابزون سبور ومنحه أفضلية حاسمة، كما ربطت بين تألقه في اللقاء واستمراره في صدارة ترتيب الهدافين.

من جانبها، أشادت صحيفة «فاناتيك» بقدرة صلاح على التألق في المواجهات الكبرى، مشيرة إلى تسجيله ثلاثية أمام جلطة سراي، قبل أن يعود ويهز شباك بشكتاش، وكتبت: «نجم طرابزون سبور العالمي محمد صلاح لا يمكن إيقافه».

وتناولت صحيفة «خبر تورك» نتيجة المباراة، التي انتهت بفوز طرابزون سبور بهدفين دون رد، ليرفع الفريق رصيده إلى 16 نقطة، فيما سلطت صحيفة «سوزجو» الضوء على أهمية الانتصار في سباق الدوري، بعدما تقدم طرابزون سبور إلى المركز الرابع، متجاوزًا بشكتاش بفارق نقطة واحدة.

كما اهتمت صحيفتا «صباح» و«حرييت» بنتيجة المواجهة وأهميتها في المنافسة على المراكز المتقدمة، في وقت تزايدت فيه الإشادات بتأثير النجم المصري مع فريقه التركي.

وعلى صعيد ردود الفعل، أشاد الصحفي التركي حسن تونجيل بمحمد صلاح عبر منصة «إكس»، وكتب: «ليست مزحة، محمد صلاح هو الأفضل في العالم»، في تعليق يعكس حجم التقدير الذي يحظى به اللاعب عقب تألقه أمام بشكتاش.

ورفع صلاح رصيده إلى ثمانية أهداف في الدوري التركي بعد مرور ثماني جولات، لينفرد بصدارة ترتيب الهدافين، بينما وصل طرابزون سبور إلى 16 نقطة ليحتل المركز الرابع في جدول الترتيب، مقابل 15 نقطة لبشكتاش، ليواصل الفريق نتائجه الإيجابية تحت قيادة مدربه توماس رايس.