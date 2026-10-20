استشهاد طفل برصاص الاحتلال في غزة

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استشهد ثلاثة فلسطينيين، بينهم طفل، وأصيب آخرون، فجر اليوم الثلاثاء، برصاص وقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد مواطن وزوجته، وإصابة آخرين، جراء قصف الاحتلال شقة سكنية غرب مدينة غزة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن طفلا استشهد برصاص قوات الاحتلال في منطقة قيزان أبو رشوان جنوب مدينة خان يونس، فيما أصيب عدد من المواطنين بالرصاص في مناطق متفرقة من المدينة، والمواصي.

وفي السياق، قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من مدينة غزة، ولا سيما المناطق الشرقية من حي التفاح، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الآليات العسكرية الإسرائيلية باتجاه المنطقة.

وفي جنوب قطاع غزة، نفذ جيش الاحتلال عمليتي نسف ضخمتين شرقي مدينة خان يونس وجنوبها، وسط استمرار العمليات العسكرية في مناطق متفرقة من القطاع.

كما شهدت مياه بحر مدينة غزة إطلاق نار مكثفًا من الزوارق الحربية الإسرائيلية، في استمرار للاعتداءات العسكرية التي تطال مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، من خلال القصف وإطلاق النار وعمليات نسف المباني، بما يبقي مناطق واسعة من القطاع تحت تهديد الاعتداءات المتواصلة.