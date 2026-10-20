التحقيق مع تاجر سلاح بتهمة غسل 85 مليون جنيه

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اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية تجاه عنصر جنائي، لغسله 85 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وباشرت النيابة التحقيقات.

وقالت وزارة الداخلية في بيان اليوم أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات.

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم .