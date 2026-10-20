سفير إيران يعلن الاتفاق مع العراق على إخراج المعارضة الإيرانية من إقليم كردستان

أعلن السفير الإيراني في العراق محمد كاظم آل صادق، اليوم الثلاثاء، عن الاتفاق مع بغداد على اخراج عناصر الجماعات الانفصالية الإيرانية من إقليم كردستان.

وأوضح آل صادق، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أن ذلك جاء خلال اجتماع لجنة الاتفاق الأمني المشترك بين البلدين، الذي عقد في بغداد أمس الاثنين، بمشاركة الوفد الإيراني ومستشار الأمن القومي العراقي.

وعقد الاجتماع برئاسة مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي، وبمشاركة ممثل عن حكومة إقليم جنوب كردستان، في إطار متابعة تنفيذ الاتفاق الأمني المبرم بين بغداد وطهران.

من جانبها، قالت مستشارية الأمن القومي العراقية إن الاجتماع تناول الملفات العالقة بين البلدين، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون الأمني بين بغداد وهولير وطهران، إلى جانب متابعة تنفيذ بنود الاتفاق المشترك، من دون أن تؤكد في إعلانها التوصل إلى اتفاق بشأن تسليم جماعات المعارضة الكردية الإيرانية أو إبعادها عن الإقليم.