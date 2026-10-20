 رافينيا ويامال يقودان تشكيل برشلونة المتوقع أمام باريس بدوري الأبطال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رافينيا ويامال يقودان تشكيل برشلونة المتوقع أمام باريس بدوري الأبطال

أحمد زاهر
نشر في: الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 - 12:39 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 - 12:39 م

يستضيف باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره برشلونة الإسباني، في مواجهة قوية على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق صافرة البداية بين باريس سان جيرمان وبرشلونة، في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المتوقع ان يتواجد حمزة عبد الكريم على مقاعد البدلاء خلال اللقاء بعد دخوله لقائمة الفريق.

التشكيل المتوقع لبرشلونة امام باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: خوان جارسيا

الدفاع: جواو كانسيلو - جيرارد مارتين – كوبارسي – تشافي إسبارت.

الوسط: رودري – بيدري – فيرمين.

الهجوم: أنتوني جوردون – لامين يامال – رافينيا.

ويدخل باريس سان جيرمان وبرشلونة المواجهة بعدما حقق كلاهما العلامة الكاملة في أول جولتين من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، برصيد 6 نقاط لكل فريق، إذ يتصدر الفريق الفرنسي الترتيب بعدما سجل 10 أهداف واستقبلت شباكه 3 أهداف، بينما يحتل الفريق الكتالوني المركز الثاني برصيد تهديفي يبلغ 9 أهداف مقابل هدفين في مرماه.

ويتساوى الفريقان في فارق الأهداف عند +7، إلا أن باريس سان جيرمان ينفرد بالصدارة بفضل تسجيله عددًا أكبر من الأهداف مقارنة ببرشلونة.


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