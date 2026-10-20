انتشار أعراض حساسية مجهولة بين أسرى غزة في سجن جانوت

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أكد مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، انتشار أعراض حساسية مجهولة السبب بين أسرى غزة في سجن «جانوت» الإسرائيلي، وسط تزايد الإصابة بالسكابيوس «الجرب».

وقال إعلام الأسرى في تصريح صفحي اطلعت عليه وكالة «صفا»، إن أسرى غزة يعانون من نقص شديد في النظافة في ظل تزايد الإصابة بالسكابيوس.

وأضاف أن المراهم المتاحة لمصابي السكابيوس في جانوت لا تجدي نفعًا، وسرعان ما تعود الأعراض بعد فترة قصيرة.

وأشار إلى أن الأسرى في «جانوت» يشتبهون بارتباط الحساسية بوجبات معينة عقب ملاحظة ظهور الأعراض بعد تناولها.

وطالب المكتب بـ«تدخل عاجل» لفحص الأسرى وتوفير العلاج، وتحديد أسباب الحساسية، وتحسين الغذاء والنظافة في جانوت.

ويأتي تفشي مرض «السكابيوس» داخل سجون الاحتلال في إطار سياسة ممنهجة وعقوبات جماعية وقرارات مباشرة تهدف لقتل الأسرى ببطء.



