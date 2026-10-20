وزير النقل: دخول مترو الإسكندرية الخدمة رسميا أبريل المقبل

أعلن وزير النقل، كامل الوزير، عن دخول مترو الإسكندرية الخدمة رسميا اعتبارا من أبريل المقبل، مضيفا أنه تم الانتهاء من تطوير شبكة السكك الحديدية بطول 10 آلاف كيلومتر.

ولفت الوزير، خلال جلسة "التنمية المتكاملة وجودة حياة المواطن" ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أنه يجري العمل على الانتهاء من تنفيذ مشروعات خطوط السكك الحديدية الجاري إنشاؤها لخدمة مناطق "الروبيكي وبلبيس والمناشي و6 أكتوبر".

ونوّه الوزير، بأنه مستهدف نقل 15 مليون طن بضائع عبر شبكة القطارات السريعة بشكل سنوي، بالإضافة إلى مليوني راكب يوميا، مضيفا أن شبكة القطارات الكهربائية تمتد بطول 2250 كيلومترًا.

وأوضح أنه يجري تخطيط وتنفيذ شبكة طرق بطول 31 ألف كيلومتر و73 محور كوبري على النيل، بجانب تنفيذ 2500 كوبري ونفق على تقاطعات الطرق الرئيسية و54 كوبري أعلى المزلقانات.