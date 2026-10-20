شوبير: الزمالك لن ينسحب من الدوري

أكد الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي السابق، أن الأزمة المثارة حاليا بين الزمالك واتحاد الكرة، على خلفية طلب ممثلي الأبيض الاستماع لما دار في تقنية الفيديو "فار" بمباراة القمة ضد الأهلي، ورفض مسؤولي الجبلاية، في طريقها للانتهاء.

وكان الزمالك قد أصدر أكثر من بيان منذ بداية الأزمة آخرها أمس الإثنين، يستنكر فيه موقف اتحاد الكرة الرافض لاستماع ممثلي الأندية لما يدور في غرفة الفار، معتبرا أنه لا يوجد قرار رسمي بهذا الأمر.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "الموضوع ده هيخلص بكره أو بعده، وهيخلص على كده، مفيش أي تطور جديد هيحصل خالص".

وأضاف: "فجأة طلعت بعض الأصوات، هل ينسحب الزمالك؟ ينسحب ليه؟!، والزمالك قالك قولا واحدا، لن ننسحب من الدوري، ولا يوجد أي تفكير في ده، الزمالك شايف إن عنده حقوق وبيبحث عنها وده حقه، واتحاد الكرةر شايف إن عنده ضوابط وماشي عليها وبيقولها، لكنه ما أعلنش من بدري، ليه دايما متأخر خطوة!؟.. حطوا من دلوقتي ضوابط حتى لو مكنتش موجودة".