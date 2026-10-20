ترامب يطرح فكرة إمكانية عقد قمة ثلاثية مع بوتين وشي جين بينج

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أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن انفتاحه نحو عقد قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينج لمناقشة نزع السلاح النووي.

وقال ترامب، للصحفيين أمس الاثنين، عند سؤاله بشأن إمكانية عقد مثل هذه القمة: "نحتاج لهذه القمة للتحدث بشأن الأسلحة النووية ونزع السلاح النووي".

وأضاف ترامب، أن عقد قمة بين قادة أكبر ثلاث قوى نووية في العالم لمناقشة نزع السلاح النووي "سيكون أمرا إيجابيا للغاية بالنسبة للعالم" موضحا أنه على استعداد للمشاركة في هذه القمة في أي وقت.

وذكر أنه سيطرح قضايا أخرى مثل الحرب في أوكرانيا خلال مثل هذه القمة.

ومن الممكن عقد لقاء مع بويتن وشي جين بينج في نوفمبر المقبل على هامش قمة منظمة التعاون الاقتصادي آسيا-المحيط الهادئ المقررة في مدينة شينزين الصينية.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن بوتين هو من اقترح هذه الفكرة.

ولم تؤكد الصين بعد خطط عقد مثل هذا اللقاء. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينج اليوم الثلاثاء لدى سؤالها بشأن تصريحات ترامب إنه ليس لديها أي معلومات لتشاركها في الوقت الحالي.