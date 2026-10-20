نتنياهو يرفض الإقرار بالذنب في محاكمته ويتحدث عن إسقاط النظام الإيراني

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أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن رفضه الإقرار بالذنب في محاكمته بتهم فساد، وتحدث عن إسقاط النظام الإيراني.

وتحدث نتنياهو إلى مراسلين في وسائل إعلام تابعة لـ"الحريديم" (اليهود المتشددين دينيا)، بحسب إذاعة "كول بارما" الدينية المحلية الثلاثاء.

ورفض نتنياهو إمكانية أن ينهي محاكمته بتهم الفساد بصفقة إقرار بالذنب.

ويُحاكم نتنياهو في ملفات فساد، بينها الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة، تستوجب سجنه في حال إدانته.

وادعى أن الملفات ضده ملفقة، وأن أفعالا خطيرة ارتكبت خلال الاستجوابات، بينها الضغط على الشهود وتزوير النصوص.

وعندما سئل عما إذا كانت توجد صفقة إقرار بالذنب محتملة، أجاب: "لا، هذا غير ممكن".

وإضافة إلى محاكمته محليا، فإن نتنياهو مطلوب منذ عام 2024 للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة منذ العام 2023.

- الملف الإيراني

وبشأن طهران، ادعى نتنياهو "وجود مؤشرات على أن إيران ووكلاءها سيرغبون في تحدي إسرائيل قبل الانتخابات".

وتشهد إسرائيل انتخابات عامة في 27 أكتوبر الجاري، وتعد مصيرية لمستقبل نتنياهو السياسي.

وادعى نتنياهو أن "النظام الإيراني أضعف من أي وقت مضى"، وقال إنه "أعطى توجيها بسقوط النظام".

وشنت إسرائيل في 2025 و2026 حربين على إيران، التي ردت بهجمات استخدمت فيها صواريخ باليستية وطائرات مسيرة.

وعندما سئل نتنياهو عما إذا كان من المتوقع شن هجوم على إيران في الأشهر القادمة، امتنع نتنياهو عن التوضيح.

وقال إنه يرى النافذة الزمنية المتبقية للتعاون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (تنتهي ولايته في 20 يناير 2029) فرصة للتعامل مع التهديد الإيراني.