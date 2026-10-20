الحرس الثوري الإيراني: اشتعال النار في ناقلتي نفط إثر اصطدامهما بألغام جنوب مضيق هرمز

أعلن الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء، اشتعال النيران في ناقلتي نفط «خالفتا القواعد الملاحية»، إثر تفجير ألغام بحرية زرعتها قواته في الممر غير القانوني جنوب مضيق هرمز، مشيرًا إلى إيقاف الناقلتين.

وأضاف الحرس الثوري، في بيان، أن دفاعاته الجوية رصدت ودمرت، خلال الليلة الماضية، طائرة مسيّرة أمريكية من طراز «إم كيو-9»، تحمل الرقم 54، في أجواء مضيق هرمز.

وفي سياق متصل، قال قائد حاملة الطائرات الأمريكية «يو إس إس جورج واشنطن»، الكابتن نيكولاس ديليو، إن إيران حاولت استهداف عدد من السفن بالقرب من مضيق هرمز، لكن القوات الأمريكية أحبطت تلك المحاولات.

وأوضح ديليو، خلال زيارة إعلامية إلى حاملة الطائرات العاملة ضمن نطاق مسئولية الأسطول الخامس الأمريكي، أن الإجراءات الدفاعية واستعداد أفراد الطاقم أسهما في التصدي لهذه المحاولات، مؤكدًا استمرار التدريبات للتعامل مع تهديدات الصواريخ والطائرات المسيّرة.

ولم يحدد القائد الأمريكي عدد محاولات الاستهداف أو توقيتها، كما لم يكشف عن هوية جميع السفن المعنية، ولم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من نتائج العمليات التي تحدث عنها.

وفي ظل تصاعد التوترات الأمنية، حذرت الإدارة البحرية التابعة لوزارة النقل الأمريكية من استمرار مخاطر الهجمات على السفن التجارية في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان.

وأشارت، في تحذير ملاحي، إلى أن التهديدات تشمل الصواريخ والطائرات المسيّرة المسلحة والزوارق السطحية غير المأهولة، إلى جانب المخاطر المرتبطة بالأنشطة العسكرية في المنطقة.

ودعت الإدارة السفن التجارية التي ترفع العلم الأمريكي إلى تقييم المخاطر قبل الإبحار، واتخاذ تدابير الحماية المناسبة، ومتابعة الإرشادات الأمنية خلال عبور المنطقة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز، الذي يربط الخليج العربي ببحر عُمان، ويُعد ممرًا رئيسيًا لنقل النفط والغاز إلى الأسواق العالمية.

ومن شأن أي اضطراب في حركة الملاحة عبره أن يزيد الأعباء التشغيلية على شركات الشحن، ويدفعها إلى تشديد إجراءات الحماية وإعادة تقييم مخاطر الرحلات البحرية.