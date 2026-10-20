اضطراب في خدمات جوجل كلاود بلندن يؤثر على البنوك ومواقع إلكترونية

تسببت اضطرابات في خدمات الحوسبة السحابية التابعة لشركة «جوجل» في منطقة لندن، الثلاثاء، في تأثر عدد من الخدمات المصرفية ومواقع الإنترنت وخدمات التوصيل، وفقًا لبيانات الشركة وتقارير إعلامية.

وأعلنت «جوجل كلاود» رصد مشكلات في منطقة أوروبا الغربية، موضحة أن الاضطرابات طالت مركز البيانات «أوروبا غرب 2» في لندن.

في المقابل، أفاد آلاف المستخدمين بوجود أعطال في خدمات ومواقع إلكترونية، وفقًا لموقع «داون ديتكتور» المتخصص في رصد انقطاعات الخدمات الرقمية.

وكان من بين الجهات المتضررة البنك الرقمي البريطاني «ريفولوت»، الذي أعلن حدوث اضطراب في عدد من خدماته، شمل المدفوعات بالبطاقات والسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي، مع تعطل بعض الخدمات كليًا أو إتاحتها بصورة جزئية.

وأكد البنك، عبر منصة «إكس»، أن أموال العملاء وبياناتهم لا تزال آمنة، رغم الاضطرابات التي أثرت على بعض خدماته.

من جانبها، قالت «جوجل» إن فرقها الهندسية تعمل على التحقيق في أسباب المشكلة واستعادة الخدمات إلى وضعها الطبيعي.

وذكرت شبكة «سكاي نيوز» أن تأثيرات الاضطراب امتدت إلى عدد من البنوك وخدمات التوصيل، فضلًا عن مواقع إلكترونية، من بينها «رايت موف» المتخصص في العقارات.