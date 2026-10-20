تقارير: جواو فيليكس يقترب من مغادرة النصر والعودة إلى برشلونة

يقترب البرتغالي جواو فيليكس من إنهاء تجربته مع النصر السعودي بنهاية الموسم الحالي، في ظل تحركات من وكيل أعماله خورخي مينديز لحسم مستقبل اللاعب، وسط اهتمام بالعودة إلى برشلونة الإسباني خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لما ذكرته التقارير الصحفية، طلب خورخي مينديز عقد اجتماع حاسم مع إدارة النصر، لإبلاغها برغبة فيليكس في عدم الاستمرار مع الفريق بعد نهاية الموسم الحالي، والعمل على التوصل إلى اتفاق بشأن عدم تفعيل بند تمديد عقده لموسم إضافي.

ويمتد عقد اللاعب البرتغالي مع النصر حتى نهاية الموسم الحالي، مع امتلاك النادي السعودي خيار تمديده لموسم إضافي، وهو ما يسعى مينديز إلى حسم موقفه منه في أقرب وقت ممكن، تمهيدًا لدراسة العروض المحتملة للاعب.

وأضافت التقارير أن وكيل الأعمال الشهير يرغب في إنهاء هذا الملف سريعًا، حتى يتمكن من تقييم الخيارات المتاحة أمام فيليكس، والمفاضلة بين العروض التي قد تصل إليه بداية من يناير المقبل.

وبحسب صحيفة «سبورت» الإسبانية، فإن جواو فيليكس يرغب في العودة إلى برشلونة مجددًا، ولكن هذه المرة في صفقة انتقال حر، إلا أن تحقيق هذه الرغبة لن يكون سهلًا، في ظل تعدد الخيارات الهجومية المتاحة أمام المدرب الألماني هانزي فليك.

وكان فيليكس قد انضم إلى النصر في يوليو 2025، وقدم أرقامًا تهديفية لافتة بقميص الفريق، بعدما سجل 30 هدفًا وصنع 22 هدفًا خلال 55 مباراة، وفقًا للأرقام الواردة في التقارير.