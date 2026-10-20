رفض الإعلامي خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق، وصفه بالمتناقض، وذلك في أعقاب تعبيره عن دهشته لقرار اتحاد الكرة برفض طلب مسؤولي الزمالك بالاستماع لما دار في تنقية الفيديو "فار" في مباراة القمة ضد الأهلي، بينما كان ينتقد نفس الطلب من جانب مسؤولي الأهلي إبان أزمة مباراة سيراميكا كليوباترا في الموسم الماضي.

وقوبل طلب الزمالك بالاستماع لتقنية الفار بالرفض من جانب اتحاد الكرة، بعدما اعتبر النادي أنه تعرض لظلم تحكيمي في المباراة التي فاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة، في المقابل كان الأهلي في الموسم الماضي، قد أوفد مندوبين للاستماع لحديث حكام الفار مع حكم الساحة "محمود وفا" في أزمة مباراة سيراميكا، ومطالبة الأحمر بركلة جزاء نتيجة لمسة يد، وهو ما قوبل بالرفض أيضا.

وقال الغندور: "أنا لست متناقضا، وأقول كلمة الحق دائما، البعض يحاول إظهاري بمظهر المتناقض في الموقفين، لكنني لست كذلك، فما يحكمني هو كلمة الحق".

وأضاف: "في موقف الأهلي، قلت إن الحكم لم يحتسب ركلة جزاء ضد سيراميكا، ثم استدعاه حكم الفار، لكنه تأكد من صحة قراره ولم يغيّره، ومن ثم لا يوجد ما يستدعي للاستماع لما دار في غرفة "الفار"، لأن الموقف واضح".

وتابع الغندور في بث عبر "فيسبوك": "أما في حالة الزمالك فالحكم لم يذهب إلى تقنية الفار أصلاً، ومن ثم يريد الزمالك أن يعرف ما إذا كانت التقنية تعمل بالفعل أثناء مباراة القمة، وهل تجاهل الحكم توجيه مساعديه، أم أنه لم يكن هناك إشارة من الأساس له بالمخالفة ضد شيكو بانزا".