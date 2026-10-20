ضبط مدير مطبعة بالنزهة بحوزته 116 ألف مطبوع تجاري بدون تفويض

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تمكنت مباحث المصنفات من ضبط مدير مطبعة بالقاهرة بحوزته 116 ألف مطبوع تجاري بدون تفويض.



وقالت وزارة الداخلية في بيان اليوم إن معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية أكدت قيام مالك مطبعة بمنطقة النزهة الجديدة بالقاهرة بطباعة العديد من المطبوعات التجارية بدون تصريح أو تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وأضافت الداخلية أن مباحث المصنفات استهدفت المطبعة، وضُبطت المدير المسئول، وبحوزته 116 ألف مطبوع تجارى مختلف بدون تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وتابعت أنه بمواجهة المتهم أقر بارتكابه المخالفات المشار إليها، بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق أرباح مادية.