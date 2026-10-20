فرنسا تمدد فرض حظر التجوال لمواجهة أعمال الشغب والنهب

قال رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو اليوم الثلاثاء، إن حظر التجوال المفروض في أنحاء فرنسا في أعقاب أعمال الشغب والنهب في باريس وأماكن أخرى ساهم في تهدئة الوضع، مضيفا أنه سيتم تمديد حظر التجوال.

وأضاف لوكورنو صباح اليوم، أن حظر التجوال المستهدف ساهم في أن تمر الليلة بهدوء.

وقال: "الليلة، سوف يتم فرض حظر تجوال جديد في المناطق التي يتطلب فيها الموقف ذلك"، مشيرا إلى أن هذه القرارات سوف يتخذها محليا المحافظون بالتشاور مع رؤساء البلديات.

وكانت عدة مدن، من بينها العاصمة، قد فرضت قيودا مساء أمس الاثنين.

وكانت الاحتجاجات التي شهدتها أنحاء فرنسا على ارتفاع تكلفة المعيشة قد صاحبتها أعمال شغب ونهب خطيرة. ومن المتوقع تنظيم احتجاجات جديدة يوم السبت المقبل.