 فرنسا تمدد فرض حظر التجوال لمواجهة أعمال الشغب والنهب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فرنسا تمدد فرض حظر التجوال لمواجهة أعمال الشغب والنهب

باريس (د ب ا)
نشر في: الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 - 12:53 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 - 12:53 م

قال رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو اليوم الثلاثاء، إن حظر التجوال المفروض في أنحاء فرنسا في أعقاب أعمال الشغب والنهب في باريس وأماكن أخرى ساهم في تهدئة الوضع، مضيفا أنه سيتم تمديد حظر التجوال.

وأضاف لوكورنو صباح اليوم، أن حظر التجوال المستهدف ساهم في أن تمر الليلة بهدوء.

وقال: "الليلة، سوف يتم فرض حظر تجوال جديد في المناطق التي يتطلب فيها الموقف ذلك"، مشيرا إلى أن هذه القرارات سوف يتخذها محليا المحافظون بالتشاور مع رؤساء البلديات.

وكانت عدة مدن، من بينها العاصمة، قد فرضت قيودا مساء أمس الاثنين.

وكانت الاحتجاجات التي شهدتها أنحاء فرنسا على ارتفاع تكلفة المعيشة قد صاحبتها أعمال شغب ونهب خطيرة. ومن المتوقع تنظيم احتجاجات جديدة يوم السبت المقبل.


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