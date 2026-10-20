متظاهرون يلصقون أنفسهم بالطريق أمام مصنع راينميتال للأسلحة في برلين

ألصق عدة أشخاص أنفسهم بالطريق أمام مصنع شركة "راينميتال" الألمانية للصناعات الدفاعية في حي فيدينج بالعاصمة الألمانية برلين صباح اليوم الثلاثاء.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن قوات الأمن تلقت بلاغا بالواقعة في الساعة الخامسة والنصف صباحا، ومنذ ذلك الحين تعمل على فصل المتظاهرين عن الطريق.

وأوضحت المتحدثة أن تسعة من بين 11 متظاهرا ألصقوا أنفسهم بالطريق، مشيرة إلى أن الشرطة دفعت بنحو 90 عنصرا إلى الموقع.

وكانت شركة راينميتال قد بدأت في صيف العام الجاري إنتاج الأسلحة في موقع المصنع السابق لشركة "بيربورج"، المتخصصة في توريد مكونات السيارات. ومنذ ذلك الحين، تكررت الاحتجاجات ضد المصنع، وشاركت فيها أيضا الناشطة جريتا تونبرج.

وقالت مجموعة "بيسفولي أجينست جينوسايد" (بسلام ضد الإبادة الجماعية) إنها دعت إلى التحرك الاحتجاجي الذي جرى اليوم أمام مقر راينميتال. وأضافت المجموعة أن تحركات مماثلة نُظمت أيضا أمام مواقع أخرى للصناعات الدفاعية في ولايات ألمانية مختلفة، موضحة أنها تهدف من خلال هذه الاحتجاجات إلى الاعتراض على إمدادات الأسلحة من ألمانيا إلى الجيش الإسرائيلي.