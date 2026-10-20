مقتل 3 أشخاص على الأقل جراء هجوم روسي قرب كييف

أفاد مسئولون في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، بمقتل ثلاثة أشخاص على الأقل جراء هجوم جوي روسي بالقرب من كييف.

وقال الحاكم العسكري للمنطقة، تيمور تكاتشينكو، إنه تم العثور على جثث الضحايا بينما كانت فرق الطوارئ تعمل على إخماد حريق اندلع في منشأة للإنتاج والتخزين بمنطقة أوبوخيف، جنوبي العاصمة الأوكرانية.

وأضاف تكاتشينكو، في منشور على تطبيق "تليجرام"، أن ستة أشخاص آخرين أصيبوا بجروح.

كما أفادت تقارير بوقوع هجمات بطائرات مسيرة في مناطق خاركيف، وسومي، وأوديسا، ودنيبرو، بالإضافة إلى خميلنيتسكي، وتيرنوبل، ولفيف في غرب أوكرانيا.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان صباح اليوم الثلاثاء، أن قواتها استهدفت سفنا في ميناء ريني الأوكراني على نهر الدانوب.