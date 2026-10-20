كوريا الجنوبية تسحب بعض موظفي سفارتها من أوكرانيا

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قررت كوريا الجنوبية، سحب بعض موظفي بعثتها الدبلوماسية من أوكرانيا، على خلفية تهديدات الغارات الجوية المستمرة في أنحاء البلاد وصعوبات ضمان سلامتهم، وذلك حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء، نقلا عن بيان لوزارة الخارجية.

وقالت بلومبرج، إن القرار جاء في وقت لم تتخذ فيه أوكرانيا أي إجراءات تصالحية بعد استدعاء كوريا الجنوبية لسفيرها.

وأضافت أن الاتصالات الدبلوماسية الضرورية بين البلدين ستتواصل عبر القائم بالأعمال حتى بعد سحب الموظفين.

ويرجع الخلاف الدبلوماسي بين البلدين إلى إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن بلاده سلمت جنديين من كوريا الشمالية - تم أُسرهما أثناء قتالهما بجانب القوات الروسية - إلى كوريا الجنوبية.

واعتبرت سول أن الإعلان يخرق اتفاقاً مسبقاً يقضي بإبقاء عملية النقل سرية، ومخاوف من تعريض عائلات الأسيرين في كوريا الشمالية للخطر.