وزير الخارجية الأمريكي يبدأ زيارة رسمية للهند

يبدأ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام للهند من أجل تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار والدفاع والتكنولوجيات المهمة وتبادل الآراء بشأن أزمة غرب آسيا.

وذكرت شبكة "ان دي تي في" الهندية أنه من المتوقع أن يصاحب وفد تجاري كبير روبيو في زيارته.

ومن المتوقع أن يتشاور روبيو ووزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار بشأن سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية العالمية الشاملة بين الهند والولايات المتحدة خلال لقائهما المقرر اليوم الثلاثاء في مومباي.

وعلاوة على لقائه بجايشانكار، من المقرر أن يقوم روبيو بوضع إكليل من الزهور عند النصب التذكاري في فندق تاج في مومباي ، تكريما لضحايا الهجوم الارهابي الذي وقع في عام 2008، وأسفر عن مقتل أكثر من 160 شخصا، من بينهم ستة أمريكيين.

كما سيحضر روبيو حفل استقبال للاحتفال بالذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة.

ومن المرجح أن يناقش الجانبان اتفاقية تجارية ثنائية مقترحة بالإضافة إلى الوضع في غرب آسيا.