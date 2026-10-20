زيلينسكي يلتقي ويتكوف في أوسلو وسط تصاعد التوتر بين أوكرانيا وأمريكا

من المقرر أن يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، في العاصمة النرويجية أوسلو، اليوم الثلاثاء، في إطار الجهود الدبلوماسية المستمرة للتوصل إلى سبيل لإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا.

ويتوقع أن يشارك في الاجتماع، عن بعد، جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأحد الشخصيات البارزة في البيت الأبيض التي تضطلع بجهود تسوية النزاعات الدولية.

كما سيشارك في المحادثات رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب.

ويزو زيلينسكي النرويج لعقد جولة جديدة من محادثات السلام، في وقت تتزايد فيه الضغوط الأمريكية على كييف لتقديم تنازلات من أجل التوصل إلى اتفاق مع روسيا.

وذكر بيان صادر عن الحكومة النرويجية أن رئيس الوزراء النرويجي، يوناس جار ستوره، سيلتقي زيلينسكي في أوسلو اليوم الثلاثاء، بحضور الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب.

ونقلت وكالة الأنباء النرويجية عن ستوره القول إن "الهدف هو إعادة توجيه الجهود الدبلوماسية نحو مسار أكثر بناء".

ويأتي هذا الاجتماع في وقت يكثف فيه ترامب انتقاداته لأوكرانيا، حيث وصف مؤخرا الهجمات الأوكرانية بعيدة المدى التي تستهدف منشآت البنية التحتية النفطية الروسية بأنها "وصمة عار"، وحملها مسؤولية ارتفاع أسعار الطاقة في الولايات المتحدة، وهي قضية تؤثر سلبا على فرص الحزب المحافظ الذي ينتمي إليه مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الحاسمة للكونجرس المقررة في نوفمبر المقبل.

وجدد ترامب انتقاداته لزيلينسكي، أمس الاثنين، بعدما أعرب مسؤولون أوكرانيون إنهم يعتقدون أن الولايات المتحدة تقيد، بشكل متقطع، تبادل المعلومات الاستخباراتية مع كييف، وهو ما تنفيه واشنطن، ما يسمح للصواريخ الروسية بضرب أوكرانيا دون إنذار مسبق.

وقال ترامب، للصحفيين، إن زيلينسكي "لا يعرف عما يتحدث"، وكان ينبغي عليه إنهاء الحرب منذ وقت طويل.

وأضاف ترامب: "قدمنا ​​الكثير لأوكرانيا، لكنهم لم يقدموا لنا شيئا".