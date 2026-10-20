تسنيم: إيران تتهم أوكرانيا بنشر آلاف الطائرات المسيرة الصغيرة في إقليم كردستان العراق

اتهم مصدر أمني إيراني، أوكرانيا بنشر وحدات مجهزة بطائرات مسيرة صغيرة في عدد من دول المنطقة المحيطة بإيران، من بينها إقليم كردستان العراق، في خطوة قال إنها تندرج ضمن أنشطة معادية لطهران، وفقًا لوكالة «تسنيم» الإيرانية.

ونقلت الوكالة، في تقرير نشرته الثلاثاء، عن المصدر قوله إن كييف أنشأت شبكة عمليات لتشغيل الطائرات المسيّرة الصغيرة في المنطقة، مضيفًا أن آلافًا منها نُشرت داخل إقليم كردستان العراق.

وأشار المصدر إلى أن هويات الدول التي تستضيف القوات الأوكرانية والطائرات المسيّرة لم يُكشف عنها حتى الآن، موضحًا أنه سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.

واعتبر المصدر أن هذه التحركات تمثل، من وجهة نظر طهران، جزءًا من تحركات أوسع تستهدف إيران، متهمًا أوكرانيا ودولًا أوروبية وحلف شمال الأطلسي «الناتو» بالوقوف وراء أنشطة معادية للجمهورية الإسلامية.

وأضاف أن السلطات الإيرانية تتابع ما وصفه بالأنشطة الأوكرانية عن كثب، وتدرس الرد المناسب عليها، مؤكدًا أن طهران لن تسمح لأوكرانيا أو الدول الأوروبية باستغلال المنطقة لتنفيذ أجندات تستهدف أمنها.

وربط المصدر هذه الاتهامات بتقارير سابقة عن تقديم أوكرانيا دعمًا في مجال الطائرات المسيّرة لدول في الخليج تستضيف قواعد عسكرية أمريكية، إلى جانب مزاعم بشأن مشاركة عناصر أوكرانية في أنشطة أمنية وعسكرية بالشرق الأوسط.

وفي هذا السياق، أشارت «تسنيم» إلى إعلان الشرطة في مدينة السليمانية، شمالي العراق، خلال صيف عام 2025، اعتقال ثلاثة أوكرانيين قالت إنهم كانوا يشرفون على تدريب مجموعة محلية على استخدام الطائرات المسيّرة الصغيرة، في قضية قالت السلطات العراقية آنذاك إنها مرتبطة بالتخطيط لعمليات اغتيال.

كما أورد التقرير اتهامات سابقة بشأن تورط عناصر أوكرانية في هجمات بالمنطقة، من بينها الهجوم بطائرات مسيّرة على حفل تخرج في أكاديمية عسكرية بمدينة حمص السورية في أكتوبر 2023، والذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى.

ولم يتضمن التقرير ردًا من السلطات الأوكرانية على الاتهامات المتعلقة بنشر الطائرات المسيّرة في دول المنطقة أو إقليم كردستان العراق.