تلقى فريق الرياض خسارة أمام نظيره الدرعية بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل أوسكار رودريجيز هدف المباراة الوحيد لصالح الدرعية في الدقيقة 13، ليمنح فريقه التقدم ويحسم المواجهة بنتيجة 1-0.

وشهدت المباراة مشاركة النجم المصري محمود حسن تريزيجيه أساسيًا في صفوف الرياض، حيث استمر في أرض الملعب حتى نهاية اللقاء، لكنه لم يتمكن من مساعدة فريقه على إدراك التعادل.

وكان تريزيجيه قد ظهر بصورة مؤثرة في مواجهة الرياض السابقة أمام الفيحاء، بعدما سجل هدف التعادل في الدقيقة 90+2، مستغلًا عرضية الجيزاني، ليحولها بضربة رأس إلى الشباك، وينقذ فريقه من الخسارة في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.

وقدم الدولي المصري مستويات جيدة مع الرياض خلال الموسم الحالي من الدوري السعودي، إذ سجل هدفين وصنع تمريرتين حاسمتين خلال 8 مباريات خاضها في المسابقة.