وزير الدفاع التركي: قواتنا ستبقى في العراق وسوريا إلى حين ضمان أمن الحدود

قال وزير الدفاع التركي يشار جولر إن بلاده ستُبقي قواتها في سوريا والعراق حتى يتم ضمان أمن الحدود مع جارتيها بشكل كامل.

وصرح جولر، في رد مكتوب على أسئلة وكالة فرانس برس: «نحافظ على وجودنا العسكري في العراق وسوريا»، مضيفًا: «عندما نتأكد من استيفاء الشروط اللازمة فيما يتعلق بالأمن الإقليمي والحدودي، ستتم مراجعة وضع مواقع انتشارنا ووجودنا في المنطقة».

وجرى الاتفاق بين تركيا والعراق، الأربعاء 24 سبتمبر، على تسليم القوات التركية معسكرًا في شمال العراق إلى الحكومة العراقية بشكل تدريجي.

وذكرتا، عقب محادثات جرت في نيويورك، أن الجانبين اتفقا كذلك على إنهاء وجود «العناصر المسلحة المحظورة» في شمال العراق.

وبعد لقاء بين رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعلن الجانبان في بيان مشترك اتفاقهما على تعزيز التعاون الأمني.

وبحسب "رويترز"، قالا في بيان إن الجانبين «اتفقا على بسط سلطة الدولة العراقية بالكامل في سنجار، وإنهاء وجود العناصر الأجنبية المسلحة المحظورة»، في إشارة إلى المسلحين الأكراد الذين يتمركز بعضهم في منطقة سنجار الجبلية شمال العراق.

وتواصل تركيا عملية سلام تأمل أن تسفر عن نزع سلاح مسلحي حزب العمال الكردستاني المحظور وإنهاء صراع دام عقودًا.

وجاء في البيان: «في إطار التقدم الذي أحرزه العراق من خلال الخطوات الأمنية، ستسلم القوات التركية معسكر بعشيقة - زليكان إلى الحكومة الاتحادية العراقية تدريجيًا، وفق الآلية والجدول الزمني المتفق عليهما»، وتقع المنشأة شمال العراق، قرب الموصل.

وقال قائد عسكري عراقي مطّلع على المحادثات إنه من المتوقع اكتمال الانسحاب التدريجي للقوات التركية من معسكر بعشيقة وقاعدة صغيرة أخرى قرب الموصل بحلول نهاية العام الجاري.

ولم يصدر تعليق فوري من تركيا بشأن الجدول الزمني.