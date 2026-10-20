شهيد ومصابون في قصف إسرائيلي على جباليا ومناطق متفرقة بقطاع غزة

استشهد فلسطيني وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على جباليا شمال قطاع غزة.

كما أصيب فلسطيني عقب إطلاق قوات الاحتلال الرصاص صوب مواطنين شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وصباح اليوم، أفادت مصادر طبية لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، باستشهاد فلسطيني وزوجته، وإصابة آخرين، جراء قصف الاحتلال شقة سكنية غرب مدينة غزة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن طفلا استشهد برصاص قوات الاحتلال جنوب مدينة خان يونس، فيما أصيب عدد من المواطنين بالرصاص في مناطق متفرقة من المدينة، والمواصي.

وأعلنت مصادر طبية أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1522، والإصابات إلى 5421، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 839.

وأضافت المصادر، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

وارتفعت حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74 ألفا و480 شهيدا، و175 ألفا و539 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.