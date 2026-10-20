تركيا: عزل رئيس هيئة تنظيم الأسواق وسط أزمة صناديق الاستثمار

عزل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان رئيس هيئة تنظيم الأسواق في البلاد وسط تداعيات أزمة صناديق.

وتم عزل محمود سوتشو، رئيس مجلس أسواق رأس المال ، بقرار نُشر في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء.

وقدم سوتشو أمس الاثنين، استقالته متذرعا بأسباب صحية. وفي الوقت ذاته، ذكرت وكالة أنباء الأناضول الحكومية أن عثمان تشيليك، نائب وزير الخزانة والمالية، قدم بشكل منفصل طلب تقاعده أمس الاثنين دون ذكر أي أسباب.

وأفاد قرار في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، بأنه جرى استبدال نائب الوزير أيضاً نتيجة لذلك.

وتأتي هذه الإقالات وسط أزمة صناديق الاستثمار التي بدأت في سبتمبر الماضي، عندما أمر مجلس أسواق رأس المال بتصفية 131 صندوقا تديرها سبع شركات لإدارة المحافظ، ما أثر على أكثر من 455 ألف مستثمر، حسبما أفادت الأناضول.