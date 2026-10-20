الأرصاد: أمطار على السواحل الشمالية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلا

توقعت منار غانم، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، استمرار الأجواء الخريفية المستقرة بشكل كبير، مع ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة التي تساعد على حجب جزء من أشعة الشمس، والإحساس بأجواء معتدلة دون ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.

وأضافت منار، في تصريح خاص لـ"الشروق"، أن مصادر الكتل الهوائية معتدلة ومعظمها قادم من جنوب غرب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، بالتزامن مع امتداد منخفض جوي غير متعمق في طبقات الجو العليا، ما يساعد على ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة.

وأوضحت أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة في القاهرة الكبرى تسجل 27 درجة مئوية خلال فترات النهار، بينما ترتفع في الأقصر وأسوان إلى ما بين 32 و33 درجة مئوية، مشيرة إلى أن الطقس سيكون مشابها لليوم، مائلا للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وحارا في جنوب الصعيد ومناطق من جنوب سيناء، خاصة خلال فترة الظهيرة مع زيادة سطوع أشعة الشمس.

وأشارت إلى حدوث انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة خلال فترات الليل، خاصة في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، حيث تتراوح الصغرى في القاهرة الكبرى بين 17 و18 درجة مئوية، وتسجل نحو 16 درجة في المدن الجديدة، و15 درجة في بعض محافظات شمال الصعيد، ما يجعل الأجواء مائلة للبرودة إلى باردة ليلا، خاصة في المناطق ذات الظهير الصحراوي والأماكن المفتوحة.

ولفتت إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض محافظات السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، قد تكون متوسطة أحيانا على مناطق من بورسعيد ودمياط وشمال الدلتا، مع فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، قد تمتد إلى القاهرة الكبرى، بنسب تتراوح بين 20 و30%.

وأكدت أن فرص الأمطار لا تستدعي القلق، موضحة أن البلاد تشهد أيضا نشاطا للرياح تتراوح سرعتها بين 30 و35 كيلومترا في الساعة على أغلب المحافظات، ما يساعد على تلطيف الأجواء، مع الإحساس بمزيد من البرودة خلال فترات المساء والليل.

وحذرت من تكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية خلال ساعات الصباح الباكر، قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، مشددة على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة.

وأضافت أن درجات الحرارة قد تشهد ارتفاعا طفيفا يتراوح بين درجة ودرجتين مع نهاية الأسبوع، لتسجل العظمى في القاهرة الكبرى ما بين 29 و30 درجة مئوية، مع استمرار فرص سقوط الأمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق، مؤكدة أن الأجواء ستظل خريفية مستقرة حتى بداية الأسبوع المقبل.

ونصحت المواطنين بعدم الانخداع بالدفء خلال ساعات النهار، والحرص على ارتداء ملابس مناسبة خلال فترات الليل والصباح الباكر، خاصة في المدن الجديدة والأماكن المفتوحة، إلى جانب القيادة بهدوء على الطرق في أثناء تكون الشبورة المائية، ومتابعة النشرات الجوية باستمرار.