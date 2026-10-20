ميرتس يعلن جذب تعهدات استثمارية بقيمة 230 مليار يورو لألمانيا

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الثلاثاء، إن ألمانيا تسير على الطريق الصحيح بعد القمة الاستثمارية.

وأضاف رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني في برلين: «نحن عازمون على منح ألمانيا دفعة قوية»، لافتًا إلى أن «إجمالي الاستثمارات التي تعهد بها المستثمرون الذين التقينا بهم وتحدثنا إليهم وصل حتى اليوم إلى ما يقرب من 230 مليار يورو».

واستشهد ميرتس بإعلان شركة أمازون عزمها استثمار قرابة 16 مليار يورو في ألمانيا.

كما أشار إلى شركة إنفيديا الأمريكية لصناعة الرقائق الإلكترونية، ومجموعة شفارتس الألمانية، وشركة الطاقة الألمانية «آر دبليو إي»، وشركة الاستثمار الأمريكية بلاكستون، وشركة التكنولوجيا الأمريكية مايكروسوفت، وشركة الأدوية الفرنسية سانوفي.

وقال ميرتس: «القائمة طويلة وشاملة، فألمانيا موقع جيد للاستثمار».

وكان ميرتس أعلن صباحًا أن مبادرة الشركات «صُنع من أجل ألمانيا» تعتزم استثمار أكثر من 800 مليار يورو في ألمانيا بحلول عام 2028، غير أن المبادرة كانت قد أعلنت هذا الرقم بالفعل في نهاية سبتمبر الماضي.

وقال ميرتس: «أنا ممتن للمستثمرين على ثقتهم ببلادنا»، وأردف: «نريد أن نكون على قدر هذه الثقة، وسنكون كذلك».

وأوضح ميرتس أن الحكومة الاتحادية ستواصل تحسين الظروف الملائمة للاستثمار في ألمانيا، من خلال الحد من البيروقراطية وتسريع إجراءات منح الموافقات، على سبيل المثال.

ووصف المستشار المؤتمر الاستثماري بأنه ناجح للغاية، مؤكدًا أن الحكومة الاتحادية ستنظم مؤتمرًا مماثلًا مرة أخرى.

,من جانبه، قال نائب المستشار ووزير المالية لارس كلينجبايل: «هناك حراك يحدث في ألمانيا، بل أقول بوضوح شديد إن ألمانيا عادت ألمانيا».

وأضاف رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني أن ألمانيا عادت إلى مسار النمو الاقتصادي.

واستطرد: «يتوجب علينا مواصلة بذل الجهود» وإقرار الإصلاحات الهيكلية المطلوبة.