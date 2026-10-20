 وزيرا خارجية أمريكا والهند يجريان مباحثات لتعزيز التعاون في مجال الطاقة والتوصل لصيغة نهائية لاتفاق تجاري - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزيرا خارجية أمريكا والهند يجريان مباحثات لتعزيز التعاون في مجال الطاقة والتوصل لصيغة نهائية لاتفاق تجاري

 مومباي (د ب ا)
نشر في: الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 - 4:34 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 - 4:34 م

أجرى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ونظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار مباحثات في مومباي اليوم الثلاثاء، حيث تسعى الدولتان لتعزيز التعاون في مجال الطاقة والمضي نحو التوصل لصيغة نهائية لاتفاق تجاري، وذلك حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس (أب).

وتسعى نيودلهي وواشنطن لإحياء مفاوضات تجارية ، متوقفة منذ أشهر بسبب التوترات المتعلقة بالرسوم الأمريكية وشراء الهند للنفط الروسي.

وقال روبيو للصحفيين في مومباي اليوم الثلاثاء: "نحن قريبون للغاية. أريد أن أقول أننا وصلنا لأقرب مستوى ممكن بدون التوصل للاتفاق فعليا. أعتقد أن هناك عدد بنود قليل متبقى، لذلك أعتقد أن الاتفاق سيتم قريبا ".

وقالت وزارة الخارجية الهندية إنه من المتوقع أن تشمل المباحثات التعاون الثنائي، بما في ذلك مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار والدفاع.

وعلاوة على لقائه بجايشانكار، من المقرر أن يقوم روبيو بوضع أكليل من الزهور عند النصب التذكاري في فندق تاج في مومباي، تكريما لضحايا الهجوم الارهابي الذي وقع في عام 2008، وأسفر عن مقتل أكثر من 160 شخصا، من بينهم ستة أمريكيين.

كما سيحضر روبيو حفل استقبال للاحتفال بالذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة.


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