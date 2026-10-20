مجلس الوزراء السعودي يدعو إلى منع الحوثيين من الحصول على الأسلحة والدعم

أكد مجلس الوزراء السعودي، أهمية التعاون الدولي لمنع جماعة الحوثي من الحصول على الأسلحة وغيرها من أشكال الدعم، مرحبًا ببيان رئاسي صادر عن مجلس الأمن الدولي يدين هجماتها على منشآت مدنية في المملكة، والتهديدات التي تطال الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم، في الرياض، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية.

وقال وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري، في بيان عقب الجلسة، إن المجلس استعرض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود التي تبذلها المملكة بالتواصل والتشاور مع الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز استقرار المنطقة، والحد من تداعيات النزاعات والتوترات على أمن الطاقة العالمي والتجارة الدولية وسلاسل الإمداد وحركة الملاحة.

وشدد المجلس على أن حماية هذه المصالح «مسئولية مشتركة»؛ تتطلب تعاونًا دوليًا لتجنب المخاطر التي قد تلحق بالاقتصاد العالمي.

ورحّب المجلس بالبيان الرئاسي الصادر عن أعضاء مجلس الأمن الدولي، الذي أدان هجمات جماعة الحوثي على الأعيان المدنية والمطارات والبنية التحتية للطاقة في السعودية، إلى جانب التهديدات المستمرة للملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.

وأكد البيان أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات اللاحقة، داعيًا إلى التعاون العملي لمنع الجماعة من الحصول على الأسلحة وغيرها من أشكال الدعم.

وفي سياق آخر، ثمّن مجلس الوزراء قرار مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إنشاء مجلس وزراء الأمن السيبراني لدول المنظمة، واختيار الرياض مقرًا لأمانته العامة ومكتبه التنفيذي.

وأوضح المجلس أن استضافة المملكة لهذا الكيان تأتي في إطار جهودها لتعزيز استقرار الفضاء السيبراني، ودعم المبادرات الاستراتيجية في مجال الأمن السيبراني، واستضافة المؤسسات الإقليمية والدولية المعنية به.