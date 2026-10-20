 يسري نصر الله: منى زكي كانت المرشحة الأولى لفيلم جنينة الأسماك.. وبعد اعتذارها تم اختيار هند صبري - بوابة الشروق
الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 4:01 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد اعتراض نادي الزمالك على التحكيم في القمة الـ133 ؟

النتـائـج تصويت

يسري نصر الله: منى زكي كانت المرشحة الأولى لفيلم جنينة الأسماك.. وبعد اعتذارها تم اختيار هند صبري

تصوير: دنيا يونس
تصوير: دنيا يونس
أحمد فاروق
نشر في: الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 - 3:53 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 - 3:53 م

كشف المخرج يسري نصر الله، أن بطولة فيلم "جنينة الأسماك" كانت، لمنى زكي، مؤكدا أنه عندما كان يكتب السيناريو لم يتخيل غيرها للشخصية، ولكنها لم توافق، وقالت إنها لا تشعر بأنها مناسبة للشخصية.

وخلال جلسة حوارية في مهرجان الجونة السينمائي، قال يسري نصر الله، انه فكر بعد ذلك لهند صبري، ولكنه قرر إعادة صياغة السيناريو ليناسب شخصية هند.

الفيلم ﺇﺧﺮاﺝ يسري نصر الله،ويشارك في بطولته هند صبري، وعمرو واكد، وجميل راتب، وأحمد الفيشاوي، وباسم سمرة، ودرة.

تدور أحداث الفيلم حول (ليلى)، وهي مذيعة في الراديو، تقدم برنامجًا ليليًا ناجحًا تستمع من خلاله إلى أسرار الناس الذين يتصلون بها طلبًا للنصيحة والمساعدة في حل مشكلاتهم المختلفة. وفي الوقت نفسه، يُعاني الطبيب الشاب (يوسف) من رتابة حياته ومللها، إلى أن تجمعه الصدفة بـ(ليلى)، لتبدأ بينهما علاقة لا تنتهي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك