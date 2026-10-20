كشف المخرج يسري نصر الله، أن بطولة فيلم "جنينة الأسماك" كانت، لمنى زكي، مؤكدا أنه عندما كان يكتب السيناريو لم يتخيل غيرها للشخصية، ولكنها لم توافق، وقالت إنها لا تشعر بأنها مناسبة للشخصية.

وخلال جلسة حوارية في مهرجان الجونة السينمائي، قال يسري نصر الله، انه فكر بعد ذلك لهند صبري، ولكنه قرر إعادة صياغة السيناريو ليناسب شخصية هند.

الفيلم ﺇﺧﺮاﺝ يسري نصر الله،ويشارك في بطولته هند صبري، وعمرو واكد، وجميل راتب، وأحمد الفيشاوي، وباسم سمرة، ودرة.

تدور أحداث الفيلم حول (ليلى)، وهي مذيعة في الراديو، تقدم برنامجًا ليليًا ناجحًا تستمع من خلاله إلى أسرار الناس الذين يتصلون بها طلبًا للنصيحة والمساعدة في حل مشكلاتهم المختلفة. وفي الوقت نفسه، يُعاني الطبيب الشاب (يوسف) من رتابة حياته ومللها، إلى أن تجمعه الصدفة بـ(ليلى)، لتبدأ بينهما علاقة لا تنتهي.