الأمين العام للجامعة العربية: ما يتعرض له المواطنون في جنوب لبنان غير مقبول

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، "أن ما يتعرض له المواطنون في جنوب لبنان من اعتداءات إسرائيلية وتجاوزات أمر غير مقبول".

وشدد فهمي على "مسؤولية المجتمعين العربي والدولي في دعم لبنان وتعزيز قدرات مؤسساته، وتمكينه من مواجهة التحديات وتسهيل عودة أبنائه إلى ديارهم".

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن فهمي قوله، خلال جولته الجنوبية، ترافقه وزيرة الشئون الاجتماعية اللبنانية حنين السيد، إنه "جاء إلى لبنان انطلاقا من مسئوليته وأمانته تجاه الدول العربية وشعوبها من دون استثناء"، لافتا إلى أنه "حرص منذ توليه منصبه على تعزيز التعاون مع مختلف الأطراف وترجمة العمل العربي المشترك إلى خطوات سياسية وعملية محددة".

وزار فهمي ثكنة بنوا بركات في مدينة صور، والتقى قائد جنوب الليطاني العميد نقولا ثابت وكبار ضباط الجيش.

وأوضح الأمين العام أن "أول قرار صدر عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في سبتمبر الماضي تناول القضية اللبنانية بصورة شاملة، من خلال مقاربة تستهدف معالجة أسباب الأزمة وجذورها، ولا سيما الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الحدود اللبنانية، بما يخالف القرارات الدولية، واستهداف المواطنين اللبنانيين والإمكانات اللبنانية".

كما شدد على "أن التوجه العربي يقوم على دعم الدولة اللبنانية وقدرتها على توفير الخدمات للمواطنين، وتعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية ودورها الوطني"، مؤكدا "أن دعم لبنان يشكّل التزاما سياسيا من المجتمع العربي وجامعة الدول العربية، يقوم على معالجة جذور الأزمة وتوفير الإمكانات اللازمة للمؤسسات اللبنانية للقيام بمهامها".

ولفت فهمي إلى أنه "قصد أن تكون زيارته إلى لبنان من أوائل زياراته الخارجية بعد توليه منصبه، نظرا إلى المكانة الخاصة التي يحتلها لبنان لديه، وحرصا على الاطلاع عن كثب على حجم التحديات التي يواجهها اللبنانيون وقدرتهم على الصمود والبناء في ظل الظروف الصعبة".

وأشار إلى "أن اختياره زيارة الجنوب حمل رسالة سياسية إلى أبنائه، مفادها أن العالم العربي، إلى جانب المجتمع الدولي، يدرك حجم المعاناة التي يتعرضون لها، وهو مستعد للوقوف إلى جانبهم من خلال خطوات إيجابية وملموسة".

كما أكد "أن وجوده في الجنوب يهدف إلى توجيه رسالة واضحة إلى الخارج بأن ما يواجهه المواطنون في هذه المنطقة والتجاوزات الإسرائيلية بحقهم أمر غير مقبول، وأن هناك مسؤولية سياسية وأخلاقية وأمنية تستوجب التحرك لمواجهة هذه التطورات وتعزيز قدرات المؤسسات اللبنانية، وتسهيل عودة المواطنين إلى قراهم ومنازلهم، بما يمكّنهم من بناء حاضرهم ومستقبلهم".

وأعلن فهمي "أن التزام جامعة الدول العربية تجاه لبنان يشكّل بداية مسار مستمر وليس نهاية المطاف"، مؤكدا "أن الجامعة ستبني على ما تحقق، وستواصل التشاور مع السلطات اللبنانية والعمل معها لتمكين الحكومة والشعب والجيش من أداء مهامهم بأقصى قدر ممكن، رغم الصعوبات والتحديات التي تشهدها المنطقة".

وأكد أن جامعة الدول العربية ستبقى إلى جانب لبنان ومؤسساته وشعبه، وأن أبوابها ستظل مفتوحة أمام التواصل والتعاون"، معربا عن "شكره للجيش اللبناني على حسن الاستضافة وإتاحة الفرصة لزيارة الجنوب والاطلاع على الظروف الصعبة التي يمر بها".

وأكد فهمي، في تصريحات للصحفيين، دعم الجامعة للبنان، معربا عن أمله في "أن تسهم الجهود العربية في ترسيخ الاستقرار وتحقيق التنمية"، وقال:"نحن داعمون لكم، ونتمنى لكم كل الخير".

وتعليقا على المشهد الميداني في زوطر ومدينة النبطية، وصف فهمي ما شاهده بـ "المؤسف"، معتبرا أنه "يعكس منهجية إسرائيلية تقوم على هدم التجمعات السكنية والاستيلاء على الأراضي ومحاولة تهجير المواطنين، بما يهيئ المجال لاحتمال الاحتلال الإسرائيلي".

وأكد ثقته بـ "تمسّك الشعب اللبناني بأرضه"، مشيرا إلى "أهمية دعم الجيش اللبناني"، وقال إن "جامعة الدول العربية تتابع التطورات وتدرس ما يمكن القيام به بالتعاون مع الحكومة اللبنانية، من أجل إعادة بناء لبنان وترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز قدرات الجيش اللبناني".