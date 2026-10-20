الذهب يتراجع وسط التركيز على مخاطر التضخم مع ارتفاع النفط

تراجع الذهب اليوم الثلاثاء، وسط تزايد المخاوف إزاء التضخم في ظل ارتفاع أسعار النفط، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل بحثا عن مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.51% إلى 4118.76 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.55 % إلى 4137.20 دولار.

وقال بوب هابركورن كبير محللي الأسواق لدى ستون إكس: "النفط تجاوز 100 دولار، لذا أعتقد أن الموضوع الأساسي هذا الصباح هو أن النفط الأقوى والأعلى سعرا يضغط على المعادن النفيسة".

وارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، إذ حوم خام برنت بالقرب من أعلى مستوى في خمسة أشهر، بعد أن أخذ المتعاملون في الحسبان علاوة المخاطر الجيوسياسية الناجمة عن هجمات الحوثيين على البنية التحتية السعودية وتقارير عن هجمات استهدفت سفنا في الخليج.

وغالبا ما يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة التوقعات بأن يبقي مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من أجل كبح التضخم.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في سبتمبر، في أول زيادة له هذا العام.

وعادة ينظر إلى الذهب على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن بسبب رفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ به.

ووفقا لأداة فيد وتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، فقد خففت التعليقات الأحدث من مسؤولي مجلس الاحتياطي، والتي أشارت إلى عدم وجود حاجة ملحة لمزيد من التشديد النقدي، من توقعات رفع أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي المقرر عقده في 27 و28 أكتوبر، لكن المتعاملون ما زالوا يرون احتمالا 92 بالمئة لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر.