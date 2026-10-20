سي إن إن: تعليق ترامب عقوبات جديدة على روسيا يثير مخاوف بشأن تراجع الدعم الأمريكي لكييف

علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراءات جديدة لفرض عقوبات ورسوم جمركية على روسيا، قبل أيام من الموعد المقرر لدخولها حيز التنفيذ، في خطوة أثارت مخاوف بشأن تراجع الضغوط الأمريكية على موسكو وانعكاساتها على الدعم المقدم لأوكرانيا، وفقًا لشبكة «سي إن إن» الأمريكية.

وذكرت الشبكة أن ترامب أصدر أمرًا تنفيذيًا الجمعة الماضية، يقضي بتعليق عدد من الإجراءات المنصوص عليها في قانون أقره الكونجرس الأمريكي، ويحمل اسم السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، بهدف تشديد الضغوط الاقتصادية على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا.

وكانت الإجراءات المقترحة تتضمن فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على واردات الولايات المتحدة من الدول التي تواصل شراء النفط والغاز الروسيين، إلى جانب تدابير أخرى تستهدف الحد من التجارة مع موسكو.

وأشارت «سي إن إن» إلى أن القرار يأتي في وقت تسعى فيه إدارة ترامب إلى خفض أسعار الطاقة، بالتزامن مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وسط تساؤلات بشأن مدى استعداد واشنطن لمواصلة الضغط الاقتصادي على موسكو.

وأضافت الشبكة أن تعليق الإجراءات أثار مخاوف بشأن انعكاساته على الدعم الأمريكي لكييف، في ظل الخلافات بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن إدارة الحرب، والجهود الرامية إلى دفع موسكو وكييف نحو التوصل إلى تسوية.

وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الإدارة تحتاج إلى مزيد من الوقت لتقييم التداعيات الاقتصادية المحتملة للعقوبات والرسوم الجمركية، فيما يدرس ترامب آثار هذه الإجراءات قبل اتخاذ خطوات إضافية.

ويأتي القرار وسط جدل داخل الولايات المتحدة بشأن فاعلية العقوبات الاقتصادية في الضغط على روسيا، ومدى تأثير تعليقها على مسار الحرب ومستقبل الدعم الأمريكي لأوكرانيا.