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قال دكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء، إن «قدرة الدولة على تصنيع وتأمين الإمدادات والرقابة على الدواء تعني قوة واستقلال القرار».

وأضاف خلال جلسة «صحة المواطن»، ضمن فعاليات اليوم الثاني من «منتدى مصر 2026» تحت عنوان «نظرة اليوم.. رؤية الغد»، اليوم الثلاثاء، أن القيادة السياسية تضع ملف توطين وتعميق صناعة الدواء في مقدمة أولوياتها.

وأشار إلى أن الهيئة تطمح لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الدواء في القارة الإفريقية، فضلًا عن أن تصبح مصر «صيدلية القارة»، كما تحولت الهند إلى «صيدلية العالم».

واستعرض القدرة التصنيعية للدواء في مصر، موضحًا أن عدد المصانع المسجلة داخل البلاد يتعدى 180، فيما ارتفعت قيمة السوق الدوائي المصري إلى 8 مليارات دولار في عام 2025.

ولفت إلى أن مصر تمثل ثلث حجم السوق الإفريقي التي بلغت قيمته 23 مليار دولار، قائلًا إن نصيب المواطن المصري من الدواء 3 أضعاف المواطن في القارة الإفريقية.

وذكر أن المصانع وعدد الخطوط الإنتاج في مصر تمثل 26% مما يتواجد داخل إفريقيا، معقبًا: «نمتلك قدرة صناعية هائلة تؤهلنا لنكون من أكبر الأسواق العالمية».

وأوضح أن سوق الدواء المصري يحتل المركز 26 عالميًا، الأمر الذي يعكس التقدم والتحسن في حجم السوق وتوافر الأدوية المختلفة.

وأفاد بأن «91 علبة من كل 100 علبة دواء متداولة داخل الصيدلية صناعة محلية»، منوهًا أن النسبة تبلغ 47% في أقرب دولة بالمحيط العربي والإفريقي.