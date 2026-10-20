 هيئة المعابر الفلسطينية: 71 مريضا ومرافقا يغادرون غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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هيئة المعابر الفلسطينية: 71 مريضا ومرافقا يغادرون غزة

 غزة (د ب أ) 
نشر في: الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 - 2:46 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 - 2:46 م

أكدت الهيئة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، مغادرة دفعة جديدة من المرضى ومرافقيهم عبر معبر رفح البري جنوبي القطاع.

وقالت الهيئة، في بيان  صحفي اليوم أوردته قناة "الأقصى" الفلسطينية، إن إجمالي المغادرين بلغ 71 مواطنا، بينهم 29 مريضا من أصحاب الحالات الحرجة والأمراض المزمنة والإصابات الخطيرة، و 42 مرافقا.

ووفق القناة، تأتي المغادرة "في ظل أوضاع صحية كارثية يعيشها قطاع غزة، مع نقص حاد في الأدوية وخروج معظم المستشفيات عن الخدمة، فيما تناشد المنظمات الصحية بضرورة تسريع الإجلاء الطبي لآلاف المرضى العالقين".


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