كونسيساو: تصريحاتي عن اللاعبين السعوديين فُسرت بشكل خاطئ

أوضح المدرب البرتغالي السابق لنادي الاتحاد السعودي لكرة القدم سيرجيو كونسيساو، تصريحاته الناقدة لانضباط اللاعبين السعوديين، مؤكدا أن كلامه "فُسِّر بشكل خاطئ".

ووجد كونسيساو (51 عاما) نفسه في مواجهة موجة غضب جماهيرية وإعلامية بعد حوار مع بودكاست "لا تريبليتا" التابع لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، حيث أشار إلى غياب "ثقافة حقيقية للمعايير العالية والعمل الجاد والالتزام" في كرة القدم السعودية، كما قال إن اللاعبين المحليين "ليسوا سيئين"، لكنهم "ليسوا متطلبين".

ولجأ كونسيساو إلى حسابه عبر إنستجرام للتوضيح بعد انتقادات لتصريحاته، إذ كتب "أود أن أوضح أنني لم أقصد أبدا إظهار أي عدم احترام للاعبين السعوديين، فضلا عن السعودية نفسها، وهي بلد استقبلني أنا وعائلتي، وأكن له الكثير من التقدير والاحترام".

أضاف "لم أشكك أبدا في جودة اللاعبين السعوديين، ولم أقل إطلاقا إن اللاعبين السعوديين "سيئون". كان هدفي تسليط الضوء على الاختلافات في كيفية عيش كرة القدم والتعامل مع معنى أن تكون لاعب كرة قدم في السعودية وفي أوروبا".

وقال كونسيساو الذي انتهت علاقته بالاتحاد في يونيو 2026 بعد أقل من عام على التعاقد معه، في الحوار "اللاعبون المحليون ليسوا متطلبين. ليس لأنهم سيئون أو لأنهم لا يريدون ذلك، بل لأنهم لا يملكون هذه العقلية، وهذا يجعل الإدارة صعبة".

تابع "أحيانا، لا يحضر بعض اللاعبين أو لا يظهرون حتى في التدريبات. كرة القدم لا تزال لا تُعتبر مهنة حقيقية"، مضيفا أن اللاعب السعودي "دائما ما يجد عذرا".

واستطرد مدرب ميلان الإيطالي السابق "هناك اختلافات كبيرة، وقد شرحت مدى صعوبة التكيّف مع بعض جوانب هذه البيئة، انطلاقا من فهمي الخاص لدور المدرب. وفي الوقت نفسه، كانت تجربة مهمة منحتني فرصة التعلّم وتكوين منظور مختلف، وكذلك تطوير طريقة فهمي للرياضيين ونظرتهم إلى كرة القدم".

وردّ النجم السابق لكرة القدم السعودية سامي الجابر على كونسيساو، فقال في تصريحات تلفزيونية "من أدبيات العمل عدم المساس بأي مكان عملت فيه".

أضاف "هذا ما تحدثت عنه منذ زمن؛ صياغة العقود في أي ناد، للاعبين والمدربين. أي أحد يسيء مردود عليه".

ولعب الاتحاد تحت إشراف كونسيساو 41 مباراة، فاز بـ21 منها، مقابل سبعة تعادلات و13 خسارة.

وأنهى الفريق الموسم معه في المركز الخامس ضمن الدوري، فيما خرج من نصف نهائي الكأس وربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.