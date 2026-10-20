الأهلي يعلن عن إصابة أقطاي عبد الله قبل مواجهة القناة

أعلن نادي الأهلي عن إصابة مهاجمه الشاب، أقطاي عبد الله، وذلك قبل مواجهة القناة غدا الأربعاء في الدوري الممتاز.

قال أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن أقطاي عبد الله، مهاجم الفريق، اشتكى من آلام في الحوض، ولم يشارك في المران الذي أقيم مساء الثلاثاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة.‏

وأوضح جاب الله أن الجهاز الطبي فضل إراحة اللاعب من مران اليوم مع وضع برنامج علاج طبيعي وتأهيل بدني لتجهيزه، من أجل ‏العودة للتدريبات بصورة طبيعية لاحقا.

ويستعد الأهلي لمواجهة القناة في المباراة التي تجمع الفريقين غدًا الأربعاء على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من ‏بطولة الدوري الممتاز.‏

ويستأنف الأهلي مشواره في الدوري بعد الفوز على كيتارا الأوغندي بنتيجة 2-1 يوم السبت الماضي في ذهاب دور الـ32 لكأس الكونفدرالية.

ولا يشارك أقطاي عبد الله في مباريات الأهلي بانتظام وخرج كثيرا من حسابات المدرب المغربي الحسين عموتة، وذلك منذ انضمامه قادما من إنبي في الصيف.