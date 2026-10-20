السيطرة على حريق داخل مخزن أدوات كهربائية في قرية جوجر بالدقهلية دون خسائر في الأرواح

شهدت قرية جوجر التابعة للوحدة المحلية بميت الكرما، بمركز طلخا في محافظة الدقهلية، نشوب حريق داخل مخزن للأدوات الكهربائية، ما أسفر عن خسائر مادية، دون وقوع أي خسائر في الأرواح، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخماد الحريق.

وجاء التعامل مع الحادث في إطار توجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بسرعة الاستجابة للأحداث الطارئة والتحرك الفوري للتعامل مع البلاغات، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين والحد من تداعيات الحوادث.

وفور الإبلاغ عن الحريق، جرى إخطار قوات الحماية المدنية، التي انتقلت على الفور إلى موقع الحادث، مدعومة بـ4 سيارات إطفاء، كما دفعت الجهات المعنية بسيارتي إسعاف، بالإضافة إلى سيارة الإنارة التابعة لمجلس المدينة، للمشاركة في التعامل مع الموقف وتوفير التجهيزات اللازمة بموقع الحريق.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخماد الحريق، وسط متابعة ميدانية لمجريات التعامل مع الحادث، والتأكد من انتهاء أعمال الإطفاء والسيطرة على الموقف.

وتواجد اللواء هاني مخلوف، رئيس مركز ومدينة طلخا، بموقع الحادث لمتابعة أعمال السيطرة على الحريق ميدانيًا، والوقوف على تطورات الموقف، والتأكد من سرعة التعامل مع الحادث، وذلك بحضور قوات الشرطة والدكتور عمرو عبد العاطي، مدير المتابعة بالمحافظة.

وأسفر الحريق عن خسائر مادية داخل مخزن الأدوات الكهربائية، دون تسجيل أي وفيات أو خسائر في الأرواح، فيما جاءت سرعة استجابة الجهات المعنية وتحرك قوات الحماية المدنية عاملًا أساسيًا في التعامل مع الحادث والسيطرة على النيران.

وتواصل الأجهزة المعنية متابعة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وفقًا للإجراءات المتبعة في مثل هذه الحوادث.