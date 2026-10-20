حسين عبد اللطيف يعلن تشكيل منتخب الناشئين لمواجهة الكويت في كأس الخليج

أعلن حسين عبد اللطيف، المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2009، التشكيل الأساسي للفراعنة الصغار لمواجهة منتخب الكويت، في ثاني مباريات المنتخب ببطولة كأس الخليج.

وجاء تشكيل منتخب مصر أمام الكويت كالتالي:

حراسة المرمى: مالك عمرو.

خط الدفاع: أمير حسن، آدم يوسف، محمد السيد «الديزل»، عزت عبد المعز.

خط الوسط: أحمد بشير، عمر عبد الرحيم، محمد جمال، أحمد صفوت، دانيال تامر.

خط الهجوم: عبد العزيز خالد.

بدلاء منتخب مصر أمام الكويت:

محمد عبيد، عبد العزيز محمود، ياسين تامر، عادل علاء، سيف كريم، آدم القزاز، يوسف عبد الله، زياد سعودي، سيف أمير، أدهم حسيب، خالد مختار، خالد محمود.

وكان منتخب مصر للناشئين قد استهل مشواره في بطولة كأس الخليج بتحقيق فوز كبير على نظيره السعودي بنتيجة 5-0، في الجولة الأولى، ليخوض مواجهة الكويت بمعنويات مرتفعة، ساعيًا إلى مواصلة انتصاراته في البطولة.