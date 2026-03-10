أنالينا بيربوك تطالب بأن تشغل امرأة منصب أمين عام الأمم المتحدة خلفا لـ جوتيريش

دعت أنالينا بيربوك، بصفتها رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى تولي امرأة منصب الأمين العام للأمم المتحدة لأول مرة في التاريخ.

وخلال افتتاح لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، قالت وزيرة الخارجية الألمانية السابقة في نيويورك اليوم الاثنين وسط تصفيق الحضور: "السؤال ليس لماذا يجب أن تكون هناك امرأة في منصب الأمين العام، بل كما أقول دائماً، لماذا لم يحدث ذلك بعد مرور 80 عاماً؟".

وعلى مدار تاريخ الأمم المتحدة الممتد لثمانين عاماً، اقتصر شغل منصب الأمين العام للمنظمة على الرجال فقط. ومن المقرر أن يغادر الأمين العام الحالي أنطونيو جوتيريش منصبه بنهاية العام الجاري، على أن يتم تحديد خليفته خلال هذا العام.

وفي كلمتها، أشارت بيربوك أيضاً إلى الفضيحة المتعلقة بالملياردير الأمريكي الراحل جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية والمتهم بالاتجار بالقاصرات، مؤكدة على ضرورة التصدي لأولئك الذين يسيئون استخدام سلطتهم. وأضافت أن أي قدر من السلطة أو المال في العالم لا يمكن أن يجعل الاستغلال المنهجي للنساء، أو العبودية الجنسية، أو إساءة معاملة الأطفال، جرائم أقل خطورة..

وتعمل الدول الأعضاء في لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة منذ عام 1946 على تحقيق تقدم في مجال المساواة بين الجنسين على مستوى العالم. وتمثل ألمانيا في هذه الدورة كارين برين وزيرة شؤون المرأة في الحكومة الاتحادية في برلين.

ويركز مؤتمر هذا العام على المساواة القانونية وتمكين المرأة من الوصول إلى القضاء لإنفاذ حقوقها.