أمريكا تعلق محادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا مجددا وسط التركيز على الحرب ضد إيران

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين إنه تم تأجيل اجتماع بين المفاوضين الأوكرانيين والوسطاء الأمريكيين كان من المقرر عقده هذا الأسبوع استجابة لاقتراح أمريكي.

وكتب على موقع "إكس" بعد لقاء فريق التفاوض الأوكراني "في هذه اللحظة، تتركز أولوية الشركاء وكل اهتمامهم على الوضع بشأن إيران".

وقال زيلينسكي "ومع ذلك، فإن أوكرانيا مستعدة للاجتماع في أي لحظة، في شكل يمكن أن يساعد ويكون واقعيا من أجل إنهاء الحرب".

وقال إنه أمر الفريق بإبلاغ المفاوضين الأمريكيين بأن أوكرانيا مستعدة للعمل المشترك مع الولايات المتحدة في مجال الحماية من هجمات الطائرات المسيرة. وقد عرضت أوكرانيا خبرتها في مواجهة الطائرات المسيرة للقوات الأمريكية في الخليج.

وفيما يتعلق بالمحادثات مع روسيا، قال "نحن نرى أن الروس يحاولون الآن استغلال الوضع في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج لصالح عدوانهم، وكذلك تحويل ضربات النظام الإيراني ضد جيرانه والقواعد الأمريكية إلى جبهة ثانية للحرب الروسية ضد أوكرانيا، وبشكل أوسع، ضد الغرب بأكمله".

كانت أوكرانيا وروسيا قد أجريتا برعاية أمريكية ثلاث جولات من المحادثات اثنتان منهما في أبو ظبي الإمارات وواحدة في جنيف بسويسرا، لأنهاء الحرب بينهما.