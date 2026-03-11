وزير الخارجية الألماني يواصل جولته الدبلوماسية بشأن حرب إيران بزيارة الرياض

يواصل وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول جولته الدبلوماسية في الدول المتأثرة بحرب إيران، وذلك بزيارة السعودية.

والتقى فاديفول مساء أمس الثلاثاء في العاصمة الرياض وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان. ويسعى فاديفول أيضا إلى استكشاف الآفاق التي تراها حكومة السعودية لإنهاء الهجمات التي تشنها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران، وللفترة التي تليها.

وكانت السعودية سجلت يوم الأحد الماضي أول حالة وفاة منذ بدء حرب إيران نتيجة هجوم يشتبه في أنه إيراني. وقال متحدث باسم الدفاع المدني السعودي إن شخصين قُتلا إثر سقوط مقذوف على مبنى سكني في محافظة الخرج جنوب شرق العاصمة الرياض.

ولا تزال السعودية، رغم عملية التحول الاقتصادي الجارية، تعتمد بدرجة كبيرة على عائدات تجارة النفط. ولذلك تعتمد البلاد على حركة الملاحة في مضيق هرمز الذي يمر عبره عادة نحو خمس إجمالي نقل النفط العالمي.

وقال المدير التنفيذي لشركة النفط الحكومية "أرامكو" أمين ناصر، بحسب تقارير، إن إغلاق هذا الممر البحري ستكون له "عواقب كارثية" على أسواق الطاقة. وبسبب الاضطرابات الناجمة عن حرب إيران، لم تعد "أرامكو" قادرة بالفعل على تسليم النفط عبر الخليج.

ومنذ بدء الهجمات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران في 28 فبراير الماضي، أصبحت السعودية هدفا لعدة هجمات مضادة إيرانية. كما تعرضت السفارة الأمريكية في الرياض لهجوم بطائرتين مسيرتين. وبحسب وزارة الدفاع السعودية، نتج عن ذلك أضرار مادية طفيفة. وبسبب الوضع الأمني، طلبت الولايات المتحدة من جزء من موظفي سفارتها مغادرة البلاد.

وقبل توجهه إلى السعودية، كان فاديفول قد زار إسرائيل قادما من قبرص أمس الثلاثاء، ليصبح أول وزير خارجية أوروبي يزور إسرائيل منذ بدء الحرب.



