الجيش البريطاني: اشتعال النار في سفينة شحن بمضيق هرمز بعد إصابتها بقذيفة

أصابت قذيفة سفينة شحن في مضيق هرمز، اليوم الأربعاء، ما أدى إلى اشتعال النيران بها، بعدما استهدفت الولايات المتحدة سفن زرع ألغام إيرانية من المحتمل أن تستهدف مدخل الخليج الضيق.

وقال مركز عمليات التجارة البحرية التابع للمملكة المتحدة، والذي يديره الجيش البريطاني، إن سفينة الشحن أصيبت في المضيق، شمال سلطنة عمان.

وأشار المركز إلى أن طاقم السفينة يقوم بإخلائها.

ولم تعلن إيران مسؤوليتها عن الهجوم على الفور، رغم أنها تستهدف السفن في المضيق وحوله، ما يؤدي إلى تعطيل الممر المائي الذي يعبر من خلاله حوالي 20% من جم تجارة النفط والغاز الطبيعي في العالم.



