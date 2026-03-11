 الجيش البريطاني: اشتعال النار في سفينة شحن بمضيق هرمز بعد إصابتها بقذيفة - بوابة الشروق
الأربعاء 11 مارس 2026 9:45 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

الجيش البريطاني: اشتعال النار في سفينة شحن بمضيق هرمز بعد إصابتها بقذيفة

دبي - (أ ب)
نشر في: الأربعاء 11 مارس 2026 - 9:04 ص | آخر تحديث: الأربعاء 11 مارس 2026 - 9:04 ص

أصابت قذيفة سفينة شحن في مضيق هرمز، اليوم الأربعاء، ما أدى إلى اشتعال النيران بها، بعدما استهدفت الولايات المتحدة سفن زرع ألغام إيرانية من المحتمل أن تستهدف مدخل الخليج الضيق.

وقال مركز عمليات التجارة البحرية التابع للمملكة المتحدة، والذي يديره الجيش البريطاني، إن سفينة الشحن أصيبت في المضيق، شمال سلطنة عمان.

وأشار المركز إلى أن طاقم السفينة يقوم بإخلائها.

ولم تعلن إيران مسؤوليتها عن الهجوم على الفور، رغم أنها تستهدف السفن في المضيق وحوله، ما يؤدي إلى تعطيل الممر المائي الذي يعبر من خلاله حوالي 20% من جم تجارة النفط والغاز الطبيعي في العالم.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك